पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष से जरूरतमंद खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष जरूरतमंद खिलाड़ियों को इलाज, गरीबी और ट्रेनिंग के लिए आर्थिक सहायता देता है। पात्र खिलाड़ियों को मेडिकल मदद, एकमुश्त सहायता और खेल सामग्री के लिए फंड मिल सकता है। आवेदन खेल मंत्रालय पोर्टल पर किया जा सकता है।

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