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राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र योजना में ₹1,000 से निवेश, 5 साल की अवधि और 7.7% ब्याज

Jul 29, 2026 01:42 pm ISTAditi Mewatiलाइव हिन्दुस्तान
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वित्त मंत्रालय की राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) योजना में ₹1,000 से निवेश शुरू किया जा सकता है। 5 वर्ष की अवधि वाली इस योजना में 7.7% वार्षिक ब्याज मिलता है। निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है और प्रमाणपत्र पर लोन की सुविधा भी उपलब्ध है।

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