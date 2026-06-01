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विकलांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत एमफिल और पीएचडी के लिए ₹37,000 से ₹42,000 तक फेलोशिप

Jun 01, 2026 02:19 pm ISTAditi Mewatiलाइव हिन्दुस्तान
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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की इस योजना के तहत दिव्यांग छात्रों को एमफिल और पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। चयनित जेआरएफ छात्रों को ₹37,000 और एसआरएफ शोधार्थियों को ₹42,000 प्रति माह तक फेलोशिप अधिकतम 5 वर्षों के लिए प्रदान की जाती है।

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