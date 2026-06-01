विकलांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत एमफिल और पीएचडी के लिए ₹37,000 से ₹42,000 तक फेलोशिप
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की इस योजना के तहत दिव्यांग छात्रों को एमफिल और पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। चयनित जेआरएफ छात्रों को ₹37,000 और एसआरएफ शोधार्थियों को ₹42,000 प्रति माह तक फेलोशिप अधिकतम 5 वर्षों के लिए प्रदान की जाती है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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