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बड़ी इलायची के गुणवत्तापूर्ण पौध उत्पादन हेतु किसानों को आर्थिक सहायता

Jun 25, 2026 04:05 pm ISTAditi Mewatiलाइव हिन्दुस्तान
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मसाला बोर्ड की बड़ी इलायची प्रमाणित नर्सरी योजना के तहत किसानों को गुणवत्तापूर्ण और रोगमुक्त पौध तैयार करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। सामान्य वर्ग को ₹3 और एससी/एसटी वर्ग को ₹6.75 प्रति पौधा तक सहायता मिलती है। सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में भेजी जाती है।

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