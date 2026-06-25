बड़ी इलायची के गुणवत्तापूर्ण पौध उत्पादन हेतु किसानों को आर्थिक सहायता

मसाला बोर्ड की बड़ी इलायची प्रमाणित नर्सरी योजना के तहत किसानों को गुणवत्तापूर्ण और रोगमुक्त पौध तैयार करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। सामान्य वर्ग को ₹3 और एससी/एसटी वर्ग को ₹6.75 प्रति पौधा तक सहायता मिलती है। सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में भेजी जाती है।

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