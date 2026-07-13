IASRI की एमएससी और पीएचडी छात्रवृत्ति में छात्रों को ₹18,000 मासिक फेलोशिप और ₹10,000 वार्षिक अनुदान
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (IASRI) की इस छात्रवृत्ति योजना के तहत एमएससी छात्रों को ₹12,000 और पीएचडी शोधार्थियों को ₹18,000 प्रतिमाह फेलोशिप दी जाती है। साथ ही ₹10,000 तक वार्षिक कंटीजेंसी ग्रांट भी मिलती है। चयन मेरिट और प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होता है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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