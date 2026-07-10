दिव्यांग पूर्व सैनिकों को व्हीलचेयर, मॉडिफाइड स्कूटर सहित उपकरण खरीदने के लिए ₹1 लाख तक सहायता

रक्षा मंत्रालय की इस योजना के तहत 50% या अधिक दिव्यांग पूर्व सैनिकों को व्हीलचेयर, मॉडिफाइड स्कूटर और अन्य गतिशीलता उपकरण खरीदने के लिए ₹1 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। पात्र पूर्व सैनिक ऑनलाइन पंजीकरण के बाद जिला सैनिक बोर्ड में आवेदन जमा कर सकते हैं।

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