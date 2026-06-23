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सीआईएफई संस्थागत अध्येतावृत्ति योजना से मास्टर्स और पीएचडी छात्रों को वित्तीय सहायता

Jun 23, 2026 01:39 pm ISTAditi Mewatiलाइव हिन्दुस्तान
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कृषि मंत्रालय की सीआईएफई संस्थागत अध्येतावृत्ति योजना के तहत मत्स्य विज्ञान में मास्टर्स और पीएचडी छात्रों को मासिक फैलोशिप और वार्षिक आकस्मिक अनुदान दिया जाता है। यह योजना उच्च शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

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