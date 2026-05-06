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बिहार ग्राम परिवहन योजना से शुरू करें अपना रोजगार

May 06, 2026 06:37 pm ISTRahul Kumarलाइव हिन्दुस्तान
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बिहार की मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को ऑटो, ई-रिक्शा जैसे वाहनों की खरीद पर 50% या अधिकतम ₹1 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है। इससे ग्रामीण परिवहन सुविधा बढ़ती है और युवाओं को स्वरोजगार का अवसर मिलता है।

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