बिहार एड्स कल्याण योजना से पोषण और इलाज में सहारा

बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹1,500 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि पोषण और दवाओं के अतिरिक्त खर्च को पूरा करने में मदद करती है, ताकि एचआईवी/एड्स से जूझ रहे लोगों को बेहतर जीवन मिल सके।

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