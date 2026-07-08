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अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत बुजुर्गों के आश्रय गृहों को ₹42 लाख तक की वित्तीय सहायता

Jul 08, 2026 03:11 pm ISTAditi Mewatiलाइव हिन्दुस्तान
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अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए आश्रय, भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और देखभाल उपलब्ध कराने वाले संस्थानों को ₹25 लाख से ₹42 लाख तक की वार्षिक सहायता, अतिरिक्त अवसंरचना अनुदान और अन्य सुविधाओं के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है।

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