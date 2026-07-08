अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत बुजुर्गों के आश्रय गृहों को ₹42 लाख तक की वित्तीय सहायता
अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए आश्रय, भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और देखभाल उपलब्ध कराने वाले संस्थानों को ₹25 लाख से ₹42 लाख तक की वार्षिक सहायता, अतिरिक्त अवसंरचना अनुदान और अन्य सुविधाओं के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Afghanistan Bagram Airbase के मुद्दे पर Taliban ने Trump को दी सख्त चेतावनी, उड़ाया मजाक | PakistanJul 08, 2026 02:46 pm IST
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