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एआईसीटीई सक्षम छात्रवृत्ति योजना से तकनीकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता

Jun 10, 2026 03:12 pm ISTAditi Mewatiलाइव हिन्दुस्तान
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एआईसीटीई सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले छात्रों को तकनीकी डिग्री कोर्स की पढ़ाई के लिए 50,000 सालाना छात्रवृत्ति दी जाती है। यह सहायता फीस, किताबें, कंप्यूटर और अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए उपलब्ध है पात्र छात्रों के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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