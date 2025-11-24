Hindustan Hindi News
Farah Khan Youtube Channel से कमाई के खोले राज, कितना पैसा पीट रहीं | Cook Dileep | Mumbai

Prashant Ruhelaलाइव हिन्दुस्तानMon, 24 Nov 2025 08:31 PM
सोहा अली खान के पॉडकास्ट में फराह खान ने बताया कि किस तरह यू-ट्यूब उनकी बंपर कमाई का साधन बन गया। फराह ने कहा कि मैंने इतनी फिल्मे की… जितना मैं एक साल मं यू-ट्यूब से कमाती हूं उतना मैंने एक साल में कभी नहीं कमाया

