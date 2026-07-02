Delhi Dehradun Express Way Viral Video: 3 महीने में ही जानलेवा गड्ढे, कार का Alloy Wheel मुड़ गया

12,000 करोड़ की लागत से बने नए एक्सप्रेसवे पर उद्घाटन के 3 महीने के भीतर ही खतरनाक गड्ढे हो गए। इस वीडियो में हम दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (delhi dehradun economic corridor) की ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं।

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