Cockroach Janta Party Protest: Sonam Wangchuk की 20 जुलाई के लिए बड़ी अपील। Abhijeet Dipke | CJP VIDEO CJP दिल्ली में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, लेकिन इसके बावजूद जंतर-मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी लगातार डटे हुए हैं। इस बीच, सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया के जरिए देश की जनता से एक बड़ी अपील की है। हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें अभी पढ़ें मुरैना के विंडवा गांव की सड़क बारिश में बनी दलदल, वाहन फंसे, ग्रामीणों ने एसडीएम से मरम्मत और अतिक्रमण हटाने की मांग की
Jul 09, 2026 02:48 pm IST
मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर में रेल ट्रैक पर फंसा ट्रैक्टर-ट्रॉली, रेड अलर्ट जारी, बड़ा रेल हादसा टला
Jul 09, 2026 02:40 pm IST
हाजीपुर के मदारपुर में किराना दुकानदार के घर आधी रात 4 बम फेंके, 2 जिंदा बम बरामद, पुलिस जांच में जुटी
Jul 09, 2026 02:31 pm IST
सासाराम सदर अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 100 गर्भवती महिलाओं की जांच, आयरन की गोलियां वितरित
Jul 09, 2026 02:00 pm IST