Cockroach Janta Party Protest: Sonam Wangchuk की 20 जुलाई के लिए बड़ी अपील। Abhijeet Dipke | CJP

CJP दिल्ली में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, लेकिन इसके बावजूद जंतर-मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी लगातार डटे हुए हैं। इस बीच, सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया के जरिए देश की जनता से एक बड़ी अपील की है।

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