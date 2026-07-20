CJP Parliament March के बीच JP Nadda से मिलने कौन गया? Jantar Mantar। Abhijeet Dipke। CJP Protest

22 दिन के अनशन के बाद अंततः बातचीत का रास्ता खुलता नजर आ रहा है । नीट परीक्षा धांधली और पेपर लीक विवाद को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन आज एक बेहद बड़े और निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है।

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