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CJP Parliament March के बीच JP Nadda से मिलने कौन गया? Jantar Mantar। Abhijeet Dipke। CJP Protest

Jul 20, 2026 05:06 pm ISTMayank Gaurलाइव हिन्दुस्तान
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22 दिन के अनशन के बाद अंततः बातचीत का रास्ता खुलता नजर आ रहा है । नीट परीक्षा धांधली और पेपर लीक विवाद को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन आज एक बेहद बड़े और निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है।

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