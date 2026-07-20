CJP Parliament March के बीच JP Nadda से मिलने कौन गया? Jantar Mantar। Abhijeet Dipke। CJP Protest
22 दिन के अनशन के बाद अंततः बातचीत का रास्ता खुलता नजर आ रहा है । नीट परीक्षा धांधली और पेपर लीक विवाद को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन आज एक बेहद बड़े और निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
बेगूसराय हेड पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल के बाद मचा हड़कंपJul 20, 2026 04:57 pm IST
CJP Protest Lathicharge: Priyanka Gandhi बोलीं- हमारे बच्चे हैं, पिटाई क्यों? #shorts #jantarmantarJul 20, 2026 04:54 pm IST
Sasaram News: पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, भाकपा माले और छात्र संगठनों का मार्चJul 20, 2026 04:43 pm IST
CJP Protest Parliament के मुहाने पहुंचा, आंसू गैस, हंगामा, बवाल। Abhijeet Dipke | Jantar MantarJul 20, 2026 04:37 pm IST