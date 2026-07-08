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पश्चिम चंपारण: सोनू हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिले पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार मंटू, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

Jul 08, 2026 02:55 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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8 जुलाई, बुधवार, पश्चिम चंपारण (सिकटा): इनरवा गांव के 15 वर्षीय छात्र सोनू कुमार हत्याकांड में पूर्व मंत्री व विधायक कृष्ण कुमार मंटू और जन सुराज नेता कपिलदेव पटेल पीड़ित परिवार से मिले। उन्होंने आर्थिक सहायता दी, निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की।

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