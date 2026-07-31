पश्चिम चंपारण के मझौलिया में राम जानकी मठ के तालाब में डूबने से 12 वर्षीय रोहित कुमार की मौत
31 जुलाई, शुक्रवार, पश्चिम चंपारण: मझौलिया के बहुअरवा राम जानकी मठ परिसर स्थित तालाब में खेलते समय पैर फिसलने से 12 वर्षीय रोहित कुमार गहरे पानी में डूब गया। ग्रामीणों ने उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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