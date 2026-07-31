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पश्चिम चंपारण के मझौलिया में राम जानकी मठ के तालाब में डूबने से 12 वर्षीय रोहित कुमार की मौत

Jul 31, 2026 02:48 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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31 जुलाई, शुक्रवार, पश्चिम चंपारण: मझौलिया के बहुअरवा राम जानकी मठ परिसर स्थित तालाब में खेलते समय पैर फिसलने से 12 वर्षीय रोहित कुमार गहरे पानी में डूब गया। ग्रामीणों ने उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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