वैशाली में रामनरेश राय हत्याकांड के खिलाफ कैंडल मार्च, आरोपियों की गिरफ्तारी और फांसी की मांग
18 अगस्त, मंगलवार: वैशाली के सदर थाना क्षेत्र में समाजसेवी सह ठेकेदार रामनरेश राय की गोली मारकर हत्या के विरोध में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। दिग्घी पश्चिम वार्ड 26 में हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए और दोषियों की गिरफ्तारी व फांसी की मांग की।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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