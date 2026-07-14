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Vaishali News: बिदुपुर डबल मर्डर का वीडियो वायरल, हथियार लहराते हुए जाते दिखे आरोपी, जांच में जुटी पुलिस

Jul 14, 2026 12:40 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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14 जुलाई, मंगलवार, वैशाली: बिदुपुर में रविवार को हुए डबल मर्डर का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी हथियार लहराते हुए घटनास्थल से जाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो की भी पड़ताल की जा रही है।

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