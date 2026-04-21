Vaishali Crime News: महनार में बमबारी और फायरिंग के बीच बड़ी डकैती, 2 लोग गंभीर घायल।

महनार प्रखंड के प्रमानन्दपुर ब्रह्म स्थान के पास बीती रात करीब 12:40 बजे अपराधियों ने पुलिस की गश्त को चुनौती देते हुए स्वर्ण व्यवसायी रंजीत कुमार साह के घर पर धावा बोल दिया।

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