Vaishali Crime News: महनार में बमबारी और फायरिंग के बीच बड़ी डकैती, 2 लोग गंभीर घायल।
महनार प्रखंड के प्रमानन्दपुर ब्रह्म स्थान के पास बीती रात करीब 12:40 बजे अपराधियों ने पुलिस की गश्त को चुनौती देते हुए स्वर्ण व्यवसायी रंजीत कुमार साह के घर पर धावा बोल दिया।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
समग्र शिक्षा योजना से बदलेगी स्कूली पढ़ाई, अब डिजिटल और स्किल बेस्ड शिक्षाApr 21, 2026 11:15 am IST
Jehanabad Toll Plaza Firing: टोल प्लाजा पर बवाल, फायरिंग में दो युवकों को लगी गोलीApr 21, 2026 11:11 am IST
हाई-टेक लैब, स्मार्ट क्लास और नए कोर्स के साथ उच्च शिक्षा में बड़ा बदलावApr 21, 2026 10:54 am IST
मेधावी छात्रों के लिए PMRF: 80,000/माह फेलोशिप, 2 लाख सालाना रिसर्च ग्रांट, ब्रेन ड्रेन रोकने की प्रीमियम स्कीमApr 21, 2026 10:25 am IST