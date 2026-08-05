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दो ट्रकों की भीषण टक्कर के बाद लगी आग, दोनों वाहन जलकर खाक; बाल-बाल बचा ड्राइवर

Aug 05, 2026 01:23 pm ISTAditi Mewatiलाइव हिन्दुस्तान
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5 बुधवार, अगस्त: मंगलवार रात दो ट्रकों की भीषण टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई और वे जलकर खाक हो गए। हादसे में ड्राइवर बाल-बाल बच गया।

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