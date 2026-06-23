सुपौल-सहरसा मार्ग पर कर्णपुर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से शिक्षक राजेश पाठक की मौत

23 जून, मंगलवार: सुपौल के कर्णपुर के पास सुपौल-सहरसा मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से शिक्षक राजेश पाठक की मौत हो गई। वे देर रात पैदल घर लौट रहे थे। हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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