सुपौल के राघोपुर में रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आई अज्ञात महिला, मौके पर मौत
29 जुलाई, बुधवार, सुपौल: राघोपुर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत सिमराही के रामपुर गांव के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय एक अज्ञात महिला ट्रेन संख्या 75202 डेमू पैसेंजर की चपेट में आ गई। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस महिला की पहचान करने में जुटी है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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