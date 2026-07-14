Supaul News: छातापुर में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, हादसे के बाद लोगों में आक्रोश

14 जुलाई, मंगलवार, सुपौल: छातापुर के बजरंग चौक के पास एसएच-91 पर ट्रक की चपेट में आने से 25 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक नई बाइक की सर्विसिंग कराकर घर लौट रहा था। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और आक्रोश फैल गया।

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