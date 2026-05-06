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Supaul News: नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने कर्मियों पर पिटाई कर हत्या का लगाया आरोप

May 06, 2026 01:25 pm ISTRahul Kumarलाइव हिन्दुस्तान
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सुपौल में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। परिजनों ने कर्मियों पर पिटाई कर हत्या का आरोप लगाया है। शरीर पर चोट के निशान मिलने से मामला गहरा गया है। पुलिस ने कुछ कर्मचारियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

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