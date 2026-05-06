Supaul News: नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने कर्मियों पर पिटाई कर हत्या का लगाया आरोप
सुपौल में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। परिजनों ने कर्मियों पर पिटाई कर हत्या का आरोप लगाया है। शरीर पर चोट के निशान मिलने से मामला गहरा गया है। पुलिस ने कुछ कर्मचारियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Jehanabad News: अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार महिला को कुचला, मौत के बाद सड़क जाम और हंगामाMay 06, 2026 01:18 pm IST
Jabalpur Bargi Dan Hadsa: क्रूज हादसे पर भड़का कोर्ट, पुलिस को दिए FIR दर्ज करने के निर्देश। MP NewsMay 06, 2026 01:13 pm IST
Strait of Hormuz नहीं खुलवा पा रहा America, 22 हजार लोग Persian Gulf में फंसे! Iran मजबूत,Trump बेबसMay 06, 2026 01:12 pm IST
Gwalior-Dabra Highway पर भीषण हादसा, पोल से टकराकर कार में लगी आग, दो युवकों की जिंदा जलकर मौतMay 06, 2026 12:57 pm IST