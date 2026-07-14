सीवान में निक्षय मित्र पहल के तहत 22 टीबी मरीजों को फूड बास्केट, डीएम ने स्क्रीनिंग अभियान की दी जानकारी
14 जुलाई, मंगलवार: सीवान सदर अस्पताल में डीएम विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 22 यक्ष्मा मरीजों को निक्षय मित्र पहल के अंतर्गत फूड बास्केट वितरित किए गए। जिले के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में संभावित टीबी मरीजों की स्क्रीनिंग भी जारी है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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