सिवान के बैंक चौक स्थित राज साइबर कैफे पर छापेमारी, कथित आधार कार्ड अनियमितता में कंप्यूटर व दस्तावेज जब्त
8 जुलाई, बुधवार, सिवान: बैंक चौक स्थित राज साइबर कैफे पर आधार कार्ड बनाने में कथित अनियमितता की शिकायत पर एसडीओ अनिता सिन्हा के नेतृत्व में छापेमारी की गई। प्रशासन के अनुसार केंद्र आधार सेवा के लिए अधिकृत नहीं था। कार्रवाई में कंप्यूटर और दस्तावेज जब्त किए गए।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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