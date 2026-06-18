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सिवान मॉडल अस्पताल में भीषण गर्मी से मरीज परेशान, राहत के अभाव में फर्श पर लेटकर काट रहे दिन-रात

Jun 18, 2026 08:38 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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18 जून, गुरुवार: सिवान के मॉडल अस्पताल में भीषण गर्मी के बीच मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर्याप्त राहत व्यवस्था नहीं होने के कारण कई लोग फर्श पर लेटकर दिन-रात गुजारने को मजबूर हैं।

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