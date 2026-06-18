सिवान मॉडल अस्पताल में भीषण गर्मी से मरीज परेशान, राहत के अभाव में फर्श पर लेटकर काट रहे दिन-रात
18 जून, गुरुवार: सिवान के मॉडल अस्पताल में भीषण गर्मी के बीच मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर्याप्त राहत व्यवस्था नहीं होने के कारण कई लोग फर्श पर लेटकर दिन-रात गुजारने को मजबूर हैं।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Lakhisarai News: लखीसराय में बाइपास रोड पर प्रतिबंध के बावजूद शहर की सड़कों पर बढ़ा वाहनों का दबाव, जाम की समस्या गहराईJun 18, 2026 08:18 pm IST
Rewa News: रीवा में बस कर्मियों पर हमला और लूट का आरोप, CCTV में कैद वारदात, FIR दर्ज नहीं होने पर नाराजगीJun 18, 2026 08:11 pm IST
Shivpuri News: शिवपुरी में किन्नर समाज का प्रदर्शन, धर्म परिवर्तन के दबाव और मारपीट के आरोपों पर कार्रवाई की मांगJun 18, 2026 07:59 pm IST
Dindori News: प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विवाद, पात्र हितग्राही ने लगाए अनियमितता के आरोप, CMO ने मांगा जवाबJun 18, 2026 07:51 pm IST