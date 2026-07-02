सीवान के मैरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 11 महीने के बकाया मानदेय को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन
2 जून, गुरुवार: सीवान (बिहार) के मैरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा कार्यकर्ताओं ने 11 महीने से बकाया मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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