Siwan News: जीरादेई में दिनदहाड़े आभूषण दुकान में लूट, फायरिंग के बीच स्थानीय लोगों ने एक आरोपी पकड़ा

बिहार के सीवान जिले के जीरादेई क्षेत्र में दिनदहाड़े ज्वेलरी दुकान में लूट की वारदात हुई। छह अपराधी तीन बाइक से पहुंचे और करीब 20 लाख के गहने लूटकर भागने लगे। फायरिंग के बीच स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए एक आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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