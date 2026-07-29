सीवान में हनी ट्रैप गिरोह का खुलासा, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार
सीवान: दरौंदा थाना क्षेत्र में पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लोगों को जाल में फंसाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाते थे और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते थे। मामले की जांच जारी है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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