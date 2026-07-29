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सीवान में हनी ट्रैप गिरोह का खुलासा, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

Jul 29, 2026 05:06 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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सीवान: दरौंदा थाना क्षेत्र में पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लोगों को जाल में फंसाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाते थे और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते थे। मामले की जांच जारी है।

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