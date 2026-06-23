सीवान के ग्यासपुर गांव निवासी युवक की हैदराबाद के मियांपुर में निर्माण कार्य के दौरान ऊंचाई से गिरकर मौत

23 जून, मंगलवार: सीवान जिले के ग्यासपुर गांव निवासी 32 वर्षीय अनिल राजभर की हैदराबाद के मियांपुर में एक निर्माण कंपनी में काम करने के दौरान ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। हादसे में उन्हें शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई थीं। घटना के बाद परिजनों में शोक का माहौल है।

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