सीवान के गुठनी में सड़क हादसे के घायल युवक की डेढ़ साल बाद मौत, प्रेमिका के घर शव ले जाने पर विवाद

24 जून, बुधवार: सीवान के गुठनी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल एक युवक की डेढ़ साल तक इलाज के बाद मौत हो गई। परिजन शव को गांव की एक कथित प्रेमिका के घर ले गए और वहीं अंतिम संस्कार की बात करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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