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सिवान: NEET पेपर लीक के विरोध में माले कार्यालय से छात्र संगठनों का मार्च, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

Jul 24, 2026 09:37 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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24 जुलाई, शुक्रवार: सिवान के गुठनी प्रखंड मुख्यालय स्थित माले कार्यालय से शुक्रवार शाम NEET पेपर लीक मामले में आक्रोशित छात्र संगठनों ने प्रतिवाद मार्च निकाला। सैकड़ों छात्रों ने तख्तियां और बैनर लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।

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