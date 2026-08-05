सीवान में भाकपा महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को बताया शुरुआत, पुलिस कार्रवाई की मांग

5 अगस्त, बुधवार, सीवान: भाकपा (माले) की प्रतिवाद सभा में महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने छात्र-युवा आंदोलन का उल्लेख करते हुए बिहार बंद के दौरान पुलिस फायरिंग के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें