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Siwan News: लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा, सीवान के दारोगा और कैदी की मौत, 3 पुलिसकर्मी घायल

May 26, 2026 04:04 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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26 मई, मंगलवार: सीवान के महाराजगंज थाना क्षेत्र के महुआरी गांव निवासी दारोगा की लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में एक कैदी की भी जान चली गई, जबकि तीन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस टीम कैदी को गुड़गांव में पेशी के बाद वापस ला रही थी।

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