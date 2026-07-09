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सीवान के बसंतपुर में नाबालिग से गैंगरेप और वीडियो वायरल मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Jul 09, 2026 01:54 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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9 जुलाई, गुरुवार, सीवान: बसंतपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ कथित गैंगरेप और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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