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दिल्ली छात्र आंदोलन के समर्थन में शिवहर में छात्रों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी

Jul 24, 2026 07:34 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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24 जुलाई, शुक्रवार: दिल्ली में छात्रों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में शिवहर में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया और आंदोलन के समर्थन में आवाज बुलंद की।

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