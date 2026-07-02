सासाराम सदर अस्पताल में मरीजों को गंदे पानी की सप्लाई का मामला, सीएस ने पानी की टंकी साफ कराने के दिए निर्देश
2 जून, गुरुवार: सासाराम सदर अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को कथित तौर पर गंदे पानी की आपूर्ति होने का मामला सामने आया है। जानकारी मिलने पर सिविल सर्जन (सीएस) ने पानी की टंकी की तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए हैं।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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