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सासाराम सदर अस्पताल में मरीजों को गंदे पानी की सप्लाई का मामला, सीएस ने पानी की टंकी साफ कराने के दिए निर्देश

Jul 02, 2026 04:59 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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2 जून, गुरुवार: सासाराम सदर अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को कथित तौर पर गंदे पानी की आपूर्ति होने का मामला सामने आया है। जानकारी मिलने पर सिविल सर्जन (सीएस) ने पानी की टंकी की तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए हैं।

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