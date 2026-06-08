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Sasaram News: सासाराम के नोखा स्थित सतर विगहवा के पास ऑटो और पिकअप की टक्कर, एक ही परिवार के चार लोग गंभीर घायल

Jun 08, 2026 01:26 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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8 जून, सोमवार: सासाराम के नोखा थाना क्षेत्र में सतर विगहवा के पास ऑटो और पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक ही परिवार के चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑटो में फंसे यात्रियों को कड़ी मशक्कत के बाद वाहन काटकर बाहर निकाला गया।

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