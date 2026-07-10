Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
वीडियो

Sasaram News: डीएम के जनता दरबार में 50 से अधिक फरियादियों ने रखीं समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश

Jul 10, 2026 05:38 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
Subscribe NowShare

10 जुलाई, शुक्रवार, सासाराम: समाहरणालय में आयोजित डीएम के जनता दरबार में 50 से अधिक फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। डीएम ने सभी की शिकायतें सुनकर संबंधित अधिकारियों को मामलों के त्वरित और प्रभावी समाधान के निर्देश दिए।

हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
Hyper Local Videos

और भी वीडियो देखें

और पढ़ें
Hindi Newsवीडियो न्यूजबिहार वीडियो न्यूजSasaram News: डीएम के जनता दरबार में 50 से अधिक फरियादियों ने रखीं समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश