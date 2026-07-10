Sasaram News: डीएम के जनता दरबार में 50 से अधिक फरियादियों ने रखीं समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश

10 जुलाई, शुक्रवार, सासाराम: समाहरणालय में आयोजित डीएम के जनता दरबार में 50 से अधिक फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। डीएम ने सभी की शिकायतें सुनकर संबंधित अधिकारियों को मामलों के त्वरित और प्रभावी समाधान के निर्देश दिए।

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