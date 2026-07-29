सासाराम के दिनारा प्रखंड के करमैनी गांव में 20 साल पुरानी जलजमाव समस्या का विधायक आलोक कुमार सिंह ने किया निरीक्षण
29 जुलाई, बुधवार, सासाराम: दिनारा प्रखंड के करमैनी गांव में पिछले 20 वर्षों से बनी जलजमाव की समस्या को लेकर विधायक आलोक कुमार सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों को समस्या के स्थायी समाधान का भरोसा दिलाया।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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