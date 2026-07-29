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सासाराम के दिनारा प्रखंड के करमैनी गांव में 20 साल पुरानी जलजमाव समस्या का विधायक आलोक कुमार सिंह ने किया निरीक्षण

Jul 29, 2026 07:24 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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29 जुलाई, बुधवार, सासाराम: दिनारा प्रखंड के करमैनी गांव में पिछले 20 वर्षों से बनी जलजमाव की समस्या को लेकर विधायक आलोक कुमार सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों को समस्या के स्थायी समाधान का भरोसा दिलाया।

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