सासाराम में चेहल्लुम के अवसर पर निकले ताजिए, मातमी जुलूस में इमाम हुसैन की शहादत को किया याद

5 अगस्त, बुधवार, सासाराम: चेहल्लुम के अवसर पर शहर में विभिन्न मोहल्लों से ताजिए निकाले गए। निर्धारित मार्गों से गुजरे मातमी जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए और इमाम हुसैन की शहादत को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

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