भोजपुर के केशवपुर में सड़क हादसे में स्वच्छता कर्मी की मौत, ससुराल जाते समय हुआ हादसा

5 बुधवार, अगस्त: भोजपुर के बड़हरा थाना क्षेत्र के केशवपुर के पास सड़क हादसे में उदवंतनगर निवासी स्वच्छता कर्मी की मौत हो गई। वह घर से ससुराल जाने के लिए निकले थे। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

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