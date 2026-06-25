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भभुआ के अखलासपुर निवासी सचिन कुमार BPSC 70वीं परीक्षा में 442वीं रैंक हासिल कर बने शिक्षा पदाधिकारी

Jun 25, 2026 05:16 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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25 जून, गुरुवार, भभुआ: बीपीएससी की 70वीं परीक्षा में 442वीं रैंक हासिल कर शिक्षा पदाधिकारी बने अखलासपुर निवासी सचिन कुमार का गुरुवार को गांव में सम्मान किया गया। समाजसेवी संतोष कुमार सिंह ने उन्हें अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

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