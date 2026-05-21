Rohtas News: टूटे बिजली तार की चपेट में युवक की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर बिजली ग्रिड पर प्रदर्शन
21 मई, गुरुवार: रोहतास जिले के पटखौलिया निवासी 39 वर्षीय बिहारी पांडेय की टूटे बिजली तार की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने शव को बिजली ग्रिड के प्रवेश द्वार पर रखकर प्रदर्शन किया और बिजली विभाग की लापरवाही बताते हुए मुआवजे की मांग की।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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