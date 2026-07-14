16 जुलाई को पूर्णिया में भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा, 5000 श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद
14 जुलाई, मंगलवार, पूर्णिया: इस्कॉन सेंटर द्वारा 16 जुलाई को दोपहर 2 बजे भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। ठाकुरबाड़ी से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरने वाली यात्रा के समापन पर 5000 श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था रहेगी।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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