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पूर्णिया में संभावित बाढ़ और सुखाड़ को लेकर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित

Jun 24, 2026 02:53 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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24 जून, बुधवार: पूर्णिया समाहरणालय में संभावित बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राहत, बचाव और पूर्व तैयारी की रणनीतियों की समीक्षा की गई।

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