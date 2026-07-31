पितृपक्ष मेला की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने गया जंक्शन का निरीक्षण किया
31 शुक्रवार, जुलाई : सितंबर में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने गया जंक्शन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं और रेलवे की तैयारियों की जानकारी ली।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
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