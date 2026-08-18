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पटना के फुलवारीशरीफ में शराब पार्टी के दौरान जमीन कारोबारी गोलू यादव की गोली मारकर हत्या

Aug 18, 2026 03:35 pm ISTAbhinav Srivastavaलाइव हिन्दुस्तान
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18 अगस्त, मंगलवार: पटना के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के करौड़ीचक गांव में सोमवार देर रात शराब पार्टी के दौरान दोस्तों में विवाद हो गया। इसी दौरान जमीन कारोबारी गोलू यादव पर चार गोलियां चलाई गईं। गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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