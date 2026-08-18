पटना के फुलवारीशरीफ में शराब पार्टी के दौरान जमीन कारोबारी गोलू यादव की गोली मारकर हत्या
18 अगस्त, मंगलवार: पटना के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के करौड़ीचक गांव में सोमवार देर रात शराब पार्टी के दौरान दोस्तों में विवाद हो गया। इसी दौरान जमीन कारोबारी गोलू यादव पर चार गोलियां चलाई गईं। गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।हिंदुस्तान चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करेंअभी पढ़ें
नवादा पंपूकल चौक पर बारिश के बाद जलजमाव, सड़क के गड्ढों में भरा पानी, जाम से परेशानीAug 18, 2026 03:26 pm IST
नवादा के भगत सिंह चौक स्थित दुर्गा मंदिर में चोरी, चोरों ने दान पेटी खंगालीAug 18, 2026 03:17 pm IST
उज्जैन SP प्रदीप शर्मा ने श्रद्धालुओं के लिए मंगाया भोजन, खुद साथ बैठकर खाया, वीडियो वायरलAug 18, 2026 03:14 pm IST
School Theek Karo Abhiyan: अब्दुल हफीज से बात कर रो पड़े Abhijeet Dipke, बोले- मेरी जिम्मेदारी | CJPAug 18, 2026 02:57 pm IST